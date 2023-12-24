شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فنون العمارة تطلق مسابقة "ديزايناثون التصميم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم عن تنظيم مسابقة "ديزايناثون"، في نسختها الثانية خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2024 في الرياض، وهي مسابقة "هاكاثون".

ويهدف ديزايناثون التصميم، إلى إيجاد حلول إبداعية مبتكرة لمختلف التحديات العالمية من خلال نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي.

وأعلنت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحاً خلال الفترة من من تاريخ 22 ديسمبر 2023 ويستمر حتى تاريخ 14 يناير 2024 على الرابط الإلكتروني.

500 مشارك

يجمع "ديزايناثون" 500 مشارك مهتم؛ ليقوموا بدورهم بتشكيل فرق تعاونية للعمل على مشاركات تُسهم في إيجاد بيئة أفضل لتنمية المجتمع، على أن يقوم المشاركون باتباع نَهْجَي التصميم التشاركي، والتفكير التصميمي.

كما يركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة عبر ثلاثة مسارات رئيسية، وهي: رفاهية العيش، والتحول الحضري، والتصميم بإحسان.

وحُدِّدت هذه المسارات لتعميق الفهم حولها والتحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم التصميم التشاركي؛ وذلك عن طريق تنوع تخصصات أعضاء الفريق لتكون بخلفياتٍ تصميميةٍ على وجه الخصوص، ومجالات أخرى داعمة مثل التقنية، وعلم الاجتماع، والإحصاء، والطب، وغيرها من المجالات الأخرى، وكذلك تطبيق منهجية التفكير التصميمي في إيجاد الحلول، ويشرف على الفرق المشاركة مجموعةٌ من الخبراء المختصين في هذه المنهجية لدعمهم طوال فترة المسابقة.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات هذه العملية الإبداعية على طريقة أفكار تصميمية تتحول إلى منتجات، وخدمات، ومشاريع تطويرية، وحملات توعوية، وسياسات، وتطبيقات، وألعاب، وغيرها من المخرجات المبتكرة.