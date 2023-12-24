شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍّ وزائرٍ خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الفترة من 2 إلى 8 من جمادى الثاني لعام 1445هـ، أكثر من 5 ملايين و 274 ألف مصل وزائر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، حيث كثفت أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية؛ لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر.

تسهيل الزيارة

نظمت الهيئة وسهلت دخول أكثر من 532 ألفًا و365 زائراً للسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام، إضافة إلى 119,648 مصلياً بالروضة الشريفة.

وبينت استفادة أكثر من 15,275 من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع 31,296 من الهدايا، واستفادة أكثر من 92,702 من خدمة الإرشاد المكاني، و 12,445 من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و 3,644 مستفيداً من خدمات المعارض, و 99,916 مستفيداً من خدمة التواصل باللغات, و 11,848 مستفيداً من خدمة المكتبات و 61,899 مستفيداً من خدمة التنقل , كما وزعت 133,200 عبوة ماء زمزم ، و 92,954 وجبة إفطار صائم.