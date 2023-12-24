شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة و"سايت" توقعان مذكرة تعاون في الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت النيابة العامة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين طبقاً لأهدافهما الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة (2030) وتطوير أعمالها وتبادل الخبرات.

كما تأتي في إطار سعي النيابة العامة لتجسيد رؤيتها لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة بما يتفق مع اختصاص شركة سايت في تقديم خدمات الأمن السيبراني والحلول الرقمية والسحابية وعلوم البيانات، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة في هذه المجالات.

التحول الرقمي النيابي

وجاء توقيع هذه المذكرة امتدادًا لحرص النيابة العامة على الحماية السيبرانية للفضاء المعلوماتي لها وحماية البيانات الإلكترونية، بما يواكب التحول الرقمي النيابي الذي دشنت فيه بوقت سابق مبادرة "نيابة بلا ورق" وحوكمت إجراءاتها الإلكترونية بشكل متكامل وصولاً لرؤيتها "عدالة ناجزة" ومتسقة مع برامجها التقنية في خدمات المستفيدين في البوابة الإلكترونية.

حضر مراسم التوقيع وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، والرئيس التنفيذي لشركة سايت الدكتور سعد بن صالح العبودي.