شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب وزير خارجية اليابان البرلماني يويتشي فوكازاوا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

مستجدات الأوضاع

سبق والتقى نائب وزير الخارجية، الأربعاء الماضي، وزير خارجية جمهورية السودان علي الصادق، وذلك على هامش مشاركته في منتدى التعاون العربي الروسي بمدينة مراكش المغربية.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، وسبل دعم جميع الحلول السياسية بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.