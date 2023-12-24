شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. رصد 7 الآف مخالفة مباني خلال الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثالث عن رصد 7,537 مخالفة في عدد من الأحياء.

وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الربع الثالث تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها.

مخلفات البناء

وأكدت الأمانة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 6,575 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة الى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية.

وشملت إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.