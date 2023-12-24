شكرا لقرائتكم خبر عن أهم تنبؤات مسلسل عائلة سيمبسون التي تحققت في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على مدار السنوات الماضية نجح مسلسل عائلة سمبسون بتوقع الكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل، وهذا ينطبق على عام 2023 أيضاً.

فيما يلي مجموعة من توقعات مسلسل عائلة سيمبسون التي تحققت في عام 2023، وفق ما أورد موقع "metro" الإلكتروني:

مأساة الغواصة تيتان

في حلقة عام 2006 بعنوان "أبوة هوميروس" من مسلسل عائلة سيمبسون، ذهب هومر في جولة تحت الماء والتقى بوالده ماسون المفقود منذ فترة طويلة، وأثناء رحلتهما، يسعى الأب والابن إلى العثور على سفينة غارقة تماماً، كما فعل الأب والابن اللذان كانا على متن الغواصة أوشن جيت، وأثناء الغوص ظهرت علامة انخفاض الأكسجين وفُقدت المركبة، ولحسن الحظ، استيقظ الثنائي بعد 3 أيام في المستشفى.

وكشف تطور لاحق أن العارض مايك ريس، الذي أنتج الحلقة، ذهب في 3 رحلات استكشافية مختلفة إلى تايتانيك.

هوس باربي

سيطر هوس باربي على العالم هذا العام، وهذا ما حدث في إحدى حلقات عائلة سيمبسون التي تم بثها في عام 1994، والتي حملت رسالة مشابهة جداً لرسالة فيلم باربي.

خلال الحلقة تتحدى الشخصية الرئيسية "ليزا" مبتكري دمية ماليبو سبايسي لصنع لعبة تحمل رسالة أكثر نسوية، وكان تأثير ما فعلت ليزا في حلقة عائلة سيمبسون على وسائل الإعلام، تماماً كتأثير فيلم باربي.

اعتقال دونالد ترامب

هناك الكثير من الأمور التي تمكنت عائلة سيمبسون من توقعها بشكل صحيح حول الرئيس الأمريكي السابق، بما في ذلك ترشحه للحملة الانتخابية لعام 2024، وفي نفس حلقة ليزا، وردت أخبار عن القبض على الرئيس الذي لم يذكر اسمه بتهمة القتل.

تغيير إيلون ماسك لاسم موقع تويتر

في واحدة من أغرب التحولات هذا العام، قام تويتر بتغيير علامته التجارية بالكامل إلى "إكس".

وهو ما حدث في إحدى حلقات عائلة سيمبسون في عام 2012، كان لدى هومر تطبيق مشابه جداً لتطبيق "إكس" على هاتفه.

الأسماك "الملوثة"

من "التنبؤات" الأكثر غرابة أيضًا التي تحققت هذا العام، رأى المشاهدون وجود صلة بين تناول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السمك وحلقة من مسلسل عائلة سيمبسون.

وتم تصوير السياسي وهو يأكل الأسماك قبالة ساحل فوكوشيما لتبديد مخاوف السلامة بشأن الإشعاعات في المياه.

وربط معجبو عائلة سيمبسون الأمر بحلقة من عام 1990، حيث يأكل السيد بيرنز سمكة ذات ثلاث عيون، والتي يقال إنها تحورت بسبب التلوث الناتج عن محطة الطاقة النووية الخاصة به.