انخفاض معدل الولادات في السعودية بنسبة 67.2% هذا العام

أظهرت تقارير إحصائية استنادًا إلى بيانات للأمم المتحدة أن معدل الولادات في المملكة قد انخفض بنسبة 67.2% في عام 2023 مقارنة بمعدل الولادات في عام 1950.

ووفقًا للبيانات، بلغ معدل الولادات للعام الحالي 15.7 مولودًا لكل 1000 نسمة من السكان، مما يشكل انخفاضًا بنسبة 2.88% عن معدل الولادات في عام 2022 والذي كان 16.16 مولودًا لكل 1000 نسمة من السكان. هذه الأرقام تأتي وفقًا لموقع Macrotrends الذي يقدم إحصائيات اقتصادية واجتماعية.

تشير هذه البيانات إلى انخفاض مستمر في معدل الولادات في السعودية على مدى العقود الأخيرة. وتعكس هذه الانخفاضات تغيرات في الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة، وقد تكون لها تأثيرات على التوزيع السكاني والتخطيط العائلي وسياسات النمو السكاني في المستقبل.