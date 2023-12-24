رامية الغامدي تكشف سبب عزوف الفتيات عن الزواج

أرجعت المستشارة الأسرية رامية الغامدي سبب عزوف الكثير من الفتيات عن الزواج إلى الاستقلال المادي. وقالت الغامدي في حديث لها: “الاستقلال المادي جعل الكثير من الفتيات يرفضن الزواج لأنهن مستقلات ماديًا ويعشن بحرية”. وأضافت: “عندما تشعر الفتاة بأنها مستقلة ماديًا، لا ترغب في زوج يتحكم فيها، وبالتالي ترفض الزواج”.

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