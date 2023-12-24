شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. أفضل 8 أطعمة تزيد من تدفق الدم والدورة الدموية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ضعف الدورة الدموية مشكلة شائعة ناجمة عن عدد من الحالات، وتعد أمراض الشرايين الطرفية (PAD) والسكري والسمنة والتدخين ومرض رينود من بين الأسباب العديدة لضعف الدورة الدموية.

ويؤدي انخفاض تدفق الدم إلى أعراض غير سارة، مثل الألم، وتشنجات العضلات، والتنميل، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وبرودة في اليدين أو القدمين.

فيما يلي أفضل 8 أطعمة تساعد على زيادة تدفق الدم والدورة الدموية، وفق ما أورد موقع "healthline".

1. الفلفل الحار:

يحصل الفلفل الحار على نكهته الحارة من مادة كيميائية نباتية تسمى الكابسيسين، ويعزز الكابسيسين تدفق الدم إلى الأنسجة عن طريق خفض ضغط الدم وتحفيز إطلاق أكسيد النيتريك وموسعات الأوعية الدموية الأخرى أو المركبات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.

وتسمح موسعات الأوعية الدموية بالتدفق بسهولة أكبر عبر الأوردة والشرايين عن طريق إرخاء العضلات الدقيقة الموجودة في جدران الأوعية الدموية.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفلفل الحار يزيد الدورة الدموية ويحسن قوة الأوعية الدموية ويقلل من تراكم الترسبات في الشرايين.

2. الرمان:

الرمان من الفواكه الحلوة المليئة بالعصارة التي تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من مضادات الأكسدة البوليفينول والنترات، وهي عبارة عن موسعات وعائية قوية، لذا يؤدي استهلاك الرمان كعصير أو فاكهة إلى تحسين تدفق الدم والأكسجين في الأنسجة العضلية، مما قد يساعد بشكل خاص الأفراد النشطين.

ووجدت دراسة أجريت على 19 شخصًا نشطًا، أن تناول 1000 مجم من مستخلص الرمان قبل 30 دقيقة من التمرين يزيد من تدفق الدم والأوعية الدموية وأداء التمرين.

3. البصل:

البصل مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تفيد صحة القلب، وتعمل هذه الخضروات على تحسين الدورة الدموية من خلال مساعدة الشرايين والأوردة على الاتساع عند زيادة تدفق الدم.

ويحتوي البصل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، والتي تعزز تدفق الدم وصحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب في الأوردة والشرايين.

4. القرفة:

القرفة من التوابل التي لها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك زيادة تدفق الدم، وفي الدراسات التي أجريت ساهمت القرفة على تحسين تمدد الأوعية الدموية وتدفق الدم في الشريان التاجي الذي يمد القلب بالدم.

5. الأسماك الدهنية:

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه الدهون مفيدة بشكل خاص للدورة الدموية لأنها تعزز إطلاق أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، وتساعد دهون أوميجا 3 أيضًا في منع تكتل الصفائح الدموية في الدم، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى تكوين جلطة دموية.

6. البنجر:

يتعين عديد من الرياضيين بعصير البنجر للمساعدة في تحسين الأداء، وذلك لأن البنجر يحتوي على نسبة عالية من النترات، والتي يحولها جسمك إلى أكسيد النيتريك، بالإضافة إلى ذلك فإن أكسيد النيتريك يريح الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى الأنسجة العضلية.

7. الكركم:

زيادة تدفق الدم هو أحد الفوائد الصحية العديدة للكركم، وتشير الأبحاث إلى أن مركبًا موجودًا في الكركم يسمى الكركمين يساعد على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب.

8. الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب تحتوي على نسبة عالية من النترات، والتي يحولها جسمك إلى أكسيد النيتريك، وهو موسع قوي للأوعية، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالنترات في تحسين الدورة الدموية عن طريق توسيع الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق الدم بسهولة أكبر.