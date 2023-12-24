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تداول مقطع فيديو صادم عبر منصة “إكس” يظهر لحظة قيام شاب بصفع امرأة مسنة في مكان عام وسط المارة. أظهر المقطع رد فعل فوري من المرأة المسنة التي صرخت في وجه الشاب بعد تعرضها للصفع، ولم يتوان المارة عن التدخل السريع لإبعاد الشاب عنها.
الفيديو الكامل لصفع شاب لامرأة مسنة على وجهها في السعودية
وحتى الآن، لم يتم الكشف عن أسباب الخلاف الذي دفع الشاب لتوجيه ضربة بهذا الشكل الصادم. من المرجح أن تصدر الجهات الأمنية بيانًا رسميًا للكشف عن ملابسات هذا الحادث المروع وتوضيح سبب تصرف الشاب بتلك الطريقة العنيفة.
حادثة صدم مروعة: شاب يصفع امرأة مسنة في مشهد مروع
تظهر اللقطات المأساوية الحاجة الملحة للتفاعل السريع من قبل المارة والتدخل لحماية الضحية. يُفترض أن تتخذ السلطات الأمنية إجراءاتها وتكشف عن ملابسات هذا الحادث لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن هذا الفعل الهمجي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.