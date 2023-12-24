شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تغير جديد في سعر البصل في مصر اليوم الاحد والان مع التفاصيل الكاملة

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في الأونة الأخيرة، أصبحت أسعار البصل في الأسواق المصرية واحدة من القضايا الرئيسية التي تشغل عقول المواطنين، حيث شهد ارتفاعاً مفاجئاً في السعر، ووصل إلى مستويات تتراوح بين 50 و55 جنيهًا للكيلو الواحد. يعتبر البصل عنصراً أساسياً في المطبخ العربي، ولا يمكن الاستغناء عنه. يُذكر أن الحكومة المصرية اتخذت قرارًا للتحكم في أزمة البصل من خلال تعليق عمليات التصدير لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر، بهدف ضبط الأسواق وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

سعر البصل في مصر

تقرير حديث يظهر تراجعًا في أسعار البصل في الأسواق، حيث تتراوح الأسعار اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر من 13 إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد، وهو تحديث أخير لسوق العبور. ويلاحظ انخفاضًا في أسعار البصل الأبيض الجديد بحوالي 16 جنيهًا، مما يتيح فرصة للمستهلكين للشراء بسعر 20 جنيهًا، وهو انخفاض يصل إلى 30 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار البصل في مصر: تراجع وتوقعات المستقبل

وفي تصريح تليفزيوني، ذكر رئيس الإدارة المركزية للمحصولات الزراعية، محمود عطا، أن ارتفاع أسعار البصل جاء نتيجة لجشع التجار، حيث كان سعر الكيلو في الماضي يسجل 5 جنيهات للمزارع، وتم شراؤه من قبل بعض التجار بسعر يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات. وتم تخزين كميات كبيرة لاحتكار السلعة، مما أدى إلى زيادة سعر البصل إلى 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفيما يتعلق بتوقعات المستقبل، صرح النقيب العام للفلاحين، محمد عبد الستار، بأن موسم جني محصول البصل الحالي واعد، حيث ستغطي المساحة المزروعة احتياجات الأسواق والاستهلاك المحلي. وأشار إلى أن الأسعار قد لا تنخفض إلى مستوى 7 أو 10 جنيهات، ولكن قد تصل إلى 15 و20 جنيهًا للكيلو.

تبقى تلك التطورات تحت المتابعة، ويتطلع المواطنون إلى استمرار تحسن الأوضاع واستقرار الأسعار في قادم الأيام.