شاهد صور الالبانية التي فازت بلقب جمال الكون تسحر العالم وهل هي مسلمة؟

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تتوج الألبانية دريتا زيري بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2023، في فرصة استثنائية لتألقها وتميزها. تحمل إلينا أخبار فوزها بتلك اللقب الرفيع، لتنضم إلى قافلة الجمال العالمي. تحصلت الفلبينية إليانا أدوانا على لقب “ملكة جمال الهواء”، بينما تألقت ممثلة فيتنام دو لان آنه وفازت بلقب “ملكة جمال المياه“. لا تقل نجاحًا، حيث أطلقت كورا بليالولت من تايلاند العنان لإشعال شغف “ملكة جمال النار”.

الالبانية التي فازت بلقب جمال الكون

تأتي هذه النساء كرموز للجمال والأناقة، مُثَبِّتاتٍ بأناقتهن وتألقهن على المسرح العالمي. ومن الملفت أن ملكة جمال الأرض 2023، باتت سفيرة للحملات البيئية حول العالم، مضيئةً الطريق للتوعية بقضايا البيئة والاستدامة. إنها لحظة فريدة في عالم الجمال تبرز الروعة والتميز بشكل متفرد، حيث يرتبط جمالهن برسالة توعية قوية.