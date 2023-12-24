"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يتهم إسرائيل بارتكاب تصفيات جسدية للمدنيين الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 4:41 مساءً

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، إسرائيل باستباحة مدارس تؤوي عشرات الآلاف من النازحين في قطاع غزة، وارتكاب عمليات تصفية جسدية وتنكيل وترويع للمدنيين. وذكر المرصد في بيان أنه وثَّق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مدرسة في جباليا، واعتقالها الذكور من سن 15 عاماً، وإجبارهم على خلع ملابسهم. وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدنيين عُزَّل لجأوا إلى مراكز إيواء بعد تلقيهم أوامر نزوح إسرائيلية في إجراء غير مبرر. وطالب المرصد بوقف إطلاق النار فوراً، باعتباره المطلب الأساسي، الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه في غزة.

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