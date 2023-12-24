انت الان تتابع مدير "الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة يُدمَّر.. ويجب وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 5:15 مساءً

حذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس اليوم الأحد من أن النظام الصحي في غزة يتعرض للتدمير، وقال إنه يجب وقف إطلاق النار. وقال "غبرييسوس" في منشور على منصة "إكس": "إن القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة. ونحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار". وأضاف: "في مواجهة انعدام مستمر للأمن، وتدفُّق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح". وأشاد بالعاملين في القطاع الطبي في غزة، الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة.

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