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تراند اليوم : بالفيديو.. "بريطاني" يشارك في مهرجان الإبل بالصياهد يكشف سبب رغبته في الإقامة بالمملكة.. ويعلق: على الجميع أن يأتوا للسعودية

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صحيفة الخليج 365: كشف البريطاني دينيس، عن مشاركته في مهرجان الإبل في الصياهد، وسبب رغبته في الإقامة والعيش في المملكة.

وقال خلال لقاء له مع قناة "العربية": "هناك تواصل كبير بين الإبل وصاحبها بأصوات معينة، وأحاول تعلم صوت الإبل مع أنني مازلت أعاني من إجادة اللغة العربية، لكن كما ذكرت هناك حتما تواصل بين الإبل وصاحبها".

وتابع:"مع السنوات التي مضيتها في ومع أصدقائي هنا، أصبحت أستطيع أن أميز القهوة اللذيذة عن غيرها، وعملية إعداد القهوة السعودية هي فن في حد ذاته، وسأتعلم طريقة تحضيرها بشكل جيد".

وأضاف:"بعد انتهاء مهرجان الإبل سأبحث عن عمل في السعودية وأمتلك منزلا، السعودية هي المستقبل اقتصاديا واجتماعيا، وكل شيء موجود هنا من المناسبات الاجتماعية والاحتفالات وغيرها، وعلى الجميع أن يأتوا لزيارة السعودية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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