إزالة 40 موقعا مشوها للبيئة والصحة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية حملات أمنية مشتركة خلال الأسبوع الماضي لتعزيز السلامة البيئية، ومعالجة مخالفات التشوه البصري، شملت إزالة حظائر مواش، مبان خشبية عشوائية، مسالخ غير نظامية، معالجة مظاهر مشوهة للبيئة، ومضرة بالصحة العامة، شرق العاصمة.
وبينت الأمانة أن الحملة المشتركة أسفرت عن إزالة 15 مسلخا عشوائيا، و13 من المباني الخشبية غير صالحة للاستخدام، و8 حظائر عشوائية للحيوانات، و4 خزانات مياه مخالفة، وشملت الحملة إزالة تعديات على طريق الثمامة، ومظاهر بيئية مزعجة للسكان.
يذكر أن الحملات الميدانية المشتركة لإزالة المواقع المخالفة، تأتي في إطار جهود أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري، ضمان السلامة والصحة الوقائية، وصولا إلى بيئة مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.
نتائج الحملات:
- إزالة 15 مسلخا عشوائيا.
- 13 من المباني الخشبية غير صالحة للاستخدام.
- 8 حظائر عشوائية للحيوانات.
- 4 خزانات مياه مخالفة.
- إزالة تعديات على طريق الثمامة.
- مظاهر بيئية مزعجة للسكان.
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