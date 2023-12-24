شكرا لقرائتكم خبر رصد 7 آلاف مخالفة مبان بأحياء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثالث عن رصد 7537 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الربع الثالث تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 6575 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.