القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار. كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد في برقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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