شكرا لقرائتكم خبر تطوير طرق المنطقة الشرقية بـ3 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد طرق المنطقة الشرقية حراكا كبيرا وحيويا من خلال عدد من المشاريع التي يجري العمل عليها، وتتضمن 42 مشروعا، منها تنفيذ 17 مشروعا جديدا، وصيانة جذرية لـ25 مشروعا، وبأطوال تتجاوز 1450 كلم، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، وستسهم هذه المشاريع الحيوية في دعم النهضة التي تعيشها المنطقة، التي تعد من أكبر وأهم المناطق نظير موقعها الجغرافي الفريد الذي يربطها مع كل دول الخليج.

وأشارت الهيئة العامة للطرق إلى أنه يجري العمل حاليا على عدد من المشاريع منها؛ استكمال طريق صفوى رحيمة بطول 15 كلم، يشمل تنفيذ جسر دوار صفوى، مع تنفيذ الجسر البحري بطول 720 م، الذي يهدف إلى تعزيز ترابط طرق المنطقة ورفع مستوى السلامة، ومشروع ازدواج طريق القطيف العوامية بطول 7 كلم، وازدواج طريق الجش عنك بطول 4 كلم، لرفع مستوى السلامة وتقليل الاختناقات المرورية.

كما شملت تنفيذ مشروع استكمال طريق الظهران العقير سلوى مع تنفيذ التقاطع العلوي على طريق الهفوف سلوى، بطول 66 كلم، وإعادة إنشاء وتوسعة طريق أبوحدرية الخفجي، من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي، وذلك بطول 23 كلم، واستكمال الطريق الذي يربط طريق الدمام الجبيل بطريق الرياض الدمام السريع وطريق الظهران العقير سلوى مع تقاطع طريق بقيق.