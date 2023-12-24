شكرا لقرائتكم خبر زراعة 5 آلاف شتلة في «مدينتي الخضراء» بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في محافظة الطائف أمس المبادرة التطوعية «مدينتي الخضراء»، التي نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة في اللجنة التنسيقية بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف المهندس عبدالناصر سيف العبداللطيف، أن المبادرة التي تستمر 5 أيام يشارك فيها أكثر من 225 متطوعا ومتطوعة، لزراعة 5 آلاف شتلة في موقع غدير البنات بالقرب من حديقة الردف بمدينة الطائف.

وبين أن هذه المبادرة البيئية تأتي تحقيقا للأهداف المناخية لمبادرة السعودية الخضراء، من أجل بيئة آمنة وصحية ومستدامة، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة. مضيفا بأن المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، والتي تأتي بالتعاون مع منصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تفعيل طاقات الكوادر الوطنية الهندسية لخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين المكلف الدكتور أحمد الغامدي، أن المبادرة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وحماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة.

مبينا أنه تمت زراعة مجموعة من الشتلات المتنوعة، التي تشمل «الطلح - السدر - السمر- الشث- السيال»، نظرا لدورها البيئي المهم، وتلاؤمها مع الظروف البيئية والمناخية، وانخفاض تكلفة صيانتها، وتحملها للحرارة، ولخلق منظر جمالي.

أهداف المبادرة