خبراء عالميون يستعرضون خدمات بيئة مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حيث اجتمع مدير الفرع المهندس ماجد الخليف مع الفريق، لمناقشة آلية تقديم الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حيث اجتمع مدير الفرع المهندس ماجد الخليف مع الفريق، لمناقشة آلية تقديم الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة. ورافق الفريق خلال الزيارة مدير إدارة مكافحة الأوبئة بمركز «وقاء» الدكتور فيصل عسيري، ومدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز «وقاء» بالمنطقة فؤاد الحمراني. واشتمل اللقاء على التعريف بدور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في تقييم مستوى الخدمات البيطرية المقدمة، كما زار فريق آخر متزامن مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، استعرضوا فيه دور المنظمة في تقييم عمل المؤسسات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات الثروة الحيوانية. ونوه الخليف إلى أهمية تقديم الخدمات البيطرية بجودة ومستوى عاليين للمستفيدين بالمنطقة.

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