شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه في المملكة..جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق برنامج ماجستير هندسة السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق كلية الهندسة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل برنامج ماجستير هندسة السلامة وهو برنامج نوعي يعد الأول من نوعه في المملكة.

وذكر عميد كلية الهندسة الدكتور مراد الثبيتي، أن مجلس الجامعة وافق على إطلاق برنامج ماجستير هندسة السلامة مثمناً للمجلس موافقتهم الكريمة لإطلاق البرنامج النوعي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأشار إلى أنه سيتم قبول أول دفعه في هذا البرنامج ابتداءاً من العام الأكاديمي القادم.

وسيُتاح هذا البرنامج لجميع المهندسين بكافة تخصصاتهم الهندسية، إذ أن البرنامج عبارة عن عامين دراسيين تنتهي بمشروع تخرج يركز فيه الطالب على تطبيق مفاهيم السلامة الهندسية لمعالجة أحد تحديات السلامة الهندسية المختلفة.

متطلبات سوق العمل

وأوضح الثبيتي أن كلية الهندسة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تتميز بإتاحة تخصصات نوعية متوافقة مع متطلبات سوق العمل سواء على مستوى البكالوريوس أو على مستوى الدراسات العليا.

وقال: امتداداً لرؤية الجامعة لكلية الهندسة فقد تمت الموافقة على إطلاق البرنامج والذي سيكون أحد البرامج التي تتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، و نظرا لما يشهده الوطن من خلال مستهدفات الرؤية و من إطلاق العديد من المشاريع الهندسية الضخمة ومجالات الصناعات المختلفة، والإزدياد الملحوظ لعدد المصانع، فإن الحاجة لوجود مهندسين قادرين على إيجاد حلول هندسية مبتكرة لتحديات السلامة في المنشآت أصبح ضرورة ملحة.

وأضاف أن البرنامج يتيح للملتحقين به دراسة عدداً من المواد الأساسية في مجال السلامة من منظور هندسي، فعلى سبيل المثال سيتعرف الملتحقين بالبرنامج على مفاهيم تحليل المخاطر من الناحيتين الكميّة والنوعية، وكذلك مفاهيم السلامة الهندسية والمعالجات في الصناع،ة والسلامة من الحرائق و المتفجرات وإدارة الصحة المهنية بالإضافة لعدد من المواضيع المتخصصة الاختيارية في السلامة الهندسية.

التطور التكنولوجي

ولفت الثبيتي إلى أن إطلاق برنامج ماجستير في هندسة السلامة له أهمية كبيرة في المملكة، وذلك تلبية للطلب المتزايد على المهنيين المؤهلين في هذا المجال مع التطور التكنولوجي والمتطلبات للسلامة في مختلف الصناعات، فإن هناك حاجة ملحة إلى الخبراء المتخصصين في تحليل وتقييم المخاطر وتصميم إجراءات السلامة.

وأكد أن برنامج ماجستير هندسة السلامة يوفر فرصة للطلاب لتطوير المهارات والخبرات اللازمة للعمل في مجال السلامة ويتعلم الطلاب عن أحدث التقنيات والأدوات والمعايير في مجال السلامة، وكيفية التعامل مع التحديات والمشكلات المتعلقة بالسلامة.

كما يمكن للخريجين أن يكونوا قادرين على تطبيق المبادئ والممارسات الجديدة في مجالات الصناعة المختلفة، وتعزيز التوعية بالسلامة من خلال تدريب الخبراء والمهنيين في مجال السلامة.

رابط التقديم

ويساهم البرنامج في زيادة التوعية بأهمية السلامة وتطبيق أفضل الممارسات في المجتمع، ويمكن للخريجين أن يلعبوا دورًا فعّالًا في توعية الآخرين بأهمية السلامة وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر.

ويأتي هذا البرنامج لينضم مع عدد من برامج الدراسات العليا التي تقدمها كلية الهندسة في مجال البيئة والهندسة الطبية الحيوية والإدارة الهندسية.

ويمكن التقديم على البرامج من خلال صفحة عمادة الدراسات العليا على موقع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الالكتروني من خلال هذا الـــــرابـــــــط.