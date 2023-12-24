إقامة ملتقى التقييم الأول الأربعاء القادم

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن بدر المنديل, أن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير مهنة التقييم، وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أبرز مستجدات المهنة، ويعد خطوة مهمة نحو تطوير المهنة والعاملين فيها، ويعكس التزام الهيئة والأعضاء والمشاركين في تعزيز حضور مهنة التقييم والارتقاء بها على الصعيد المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن الملتقى يتضمن جلسات حوارية مهنية يشارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذين والمسؤولين في الجهات المهنية, بالإضافة إلى استعراض عدد من أوراق العمل, ومستقبل مهنة التقييم ومستجدات المعايير الدولية. ودعت الهيئة المهتمين بحضور الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط
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