إطلاق برنامج تدريبي للمخلّصين الجمركيين

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل مع العمل الجمركي، وإبراز الملامح الأساسية لنظام الجمارك الموحد والتعرف على أحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي والإجراءات الجمركية المستجدة بما يواكب مبادرة الفسح خلال ساعتين، وكذلك الإعفاءات الجمركية والأوضاع المعلقة للضرائب، والرسوم وأساسيات التصنيف للبضائع، والمنهجية الأساسية في التقييم الجمركي، وآلية إدراج البيان الجمركي في منصة فسح.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يُعد شريكًا إستراتيجيًا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقًا لرؤية المملكة 2030 إلى جانب توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع، وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، وتوفير خدمات تُسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة القطاع اللوجستي.
ويُعد اجتياز الاختبار المقرر شرطًا أساسيًا لمنح المتدرب شهادة أخصائي التخليص الجمركي في حال حصوله على الدرجة المحددة، وبإمكان المتدرب الاختبار مباشرةً أو الانضمام للدورة التدريبية ثم الاختبار.
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