دعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة والأردن

اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري أعمال اجتماعاتها التي عقدت في مدينة جدة على مدى يومين، مؤكدة التزامها بتسهيل الإجراءات، ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي ترأسها من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما ترأسها من الجانب الأردني مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبدالرحيم الوريكات. أهداف للجنة - تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي. - مناقشة التحديات التي تواجه الناقلين. - رفع كفاءة النقل البري بكلا البلدين. - تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع. - تطوير برامج النقل المشتركة. - بحث سبل التعاون لتنظيم عمليات النقل.



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