دعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة والأردن

أهداف للجنة
- تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.
- مناقشة التحديات التي تواجه الناقلين.
- رفع كفاءة النقل البري بكلا البلدين.
- تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع.
- تطوير برامج النقل المشتركة.
- بحث سبل التعاون لتنظيم عمليات النقل.
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