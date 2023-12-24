شكرا لمتابعة خبر عن تعاون بين المملكة وكوريا لمكافحة جرائم الفساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقعت المملكة وكوريا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.

جاء ذلك خلال استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم ، النائب العام بجمهورية كوريا لي وان سيوك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .

يذكر أن الوفد أطلع على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، واستمع معاليه إلى تجربة جمهورية كوريا في ذات المجال .