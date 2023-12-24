شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم سعر طن الحديد في مصر اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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تاريخ السبت، 23 ديسمبر 2023، شهد رصد أسعار طن الحديد في مصانع وشركات مصر، حيث تبيّن ذلك من تقارير موقع بوابة الأسعار المتبعة لمجلس الوزراء. خلال جلسات التعاملات، لم يتغير سعر هذه المواد بل استقرت على وضعها.

سعر طن الحديد

وفيما يخص أسعار طن الحديد اليوم في مصر، فقد تم الإعلان بسرعة عنها لمختلف الماركات البارزة مثل العز، المعادي، المراكبي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر طن الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري: 39,050 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: 41,500 جنيه.

سعر حديد المصريين اليوم: 39,500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل اليوم: 39,000 جنيه.

سعر طن حديد العتال: 39,500 جنيه.

سعر طن حديد المعادى: 38,500 جنيه.

سعر طن حديد الكومى: 38,000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبى: 39,500 جنيه.

سعر طن حديد عطية: 39,200 جنيه.

سعر طن حديد العشرى: 39,000 جنيه.

وفي مجال الأسمنت، يسرد اليوم أحدث أسعاره في مصر كما يلي:

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2,288 جنيهًا.

سعر أسمنت المسلح: 1,750 جنيه.

سعر أسمنت النصر: 1,700 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل: 1,680 جنيه.

سعر أسمنت المخصص: 1,700 جنيه.

سعر أسمنت طرة وحلوان: 1,710 جنيهات.

سعر أسمنت السهم: 1,680 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض: 3,600 جنيهًا.

سعر الأسمنت سوبر سيناء: 3,450 جنيهًا.

سعر أسمنت الواحة الأبيض: 3,550 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الواحة المخلوط: 1,130 جنيهًا.

تعتبر بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري مصدرًا إلكترونيًا حديثًا وجادًا يقدم معلومات دقيقة حول أسعار مختلف المنتجات والسلع في السوق المصرية، وتعكس هذه البوابة التزام الحكومة بتعزيز شفافية الأسعار وتمكين المواطنين ورجال الأعمال من الوصول السهل إلى المعلومات الاقتصادية الحيوية.