الاتحاد : "بامسعود " تعرض لقطع في "الرباط الصليبي" أمام الرائد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 6:12 مساءً

كشف نادي الاتحاد ، اليوم الأحد ، عن حالة لاعب فريقه الكروي الأول أحمد بامسعود ، وتعرضه لإصابة «الرباط الصليبي». و كتب حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة «إكس» موقع التواصل الاجتماعي، الأحد، «الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد بامسعود، على موضع إصابته، أكدت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويتم حاليًا الترتيب لإجراء اللاعب العملية الجراحية». وتعرض مدافع الاتحاد إلى إصابة الرباط الصليبي، خلال مواجهة فريقه أمام الرائد، أمس السبت، والتي خسرها «3-1»، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

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