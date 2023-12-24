فلسطينيون يتهمون الاحتلال بتعذيبهم أثناء اعتقالهم في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 6:22 مساءً

اتهم فلسطينيون جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد) بتعذيبهم أثناء اعتقالهم في قطاع غزة. وأكد المعتقلون تعرضهم إلى الضرب لفترات طويلة، وفقًا لـ"فرانس برس". واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات من الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عملياته البرية، التي بدأت في 27 من أكتوبر (تشرين الأول)، وحقق معهم للاشتباه بارتباطهم بحركة "حماس" وفصائل أخرى. وأُطلق سراح ما يناهز عشرين من هؤلاء، وأُدخلوا مستشفى النجار في مدينة رفح بجنوب القطاع المحاصر.

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