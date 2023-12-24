تراند اليوم : ‏‏شاهد: قصر الخزامى الذي اشتراه رجل الأعمال "عبدالمحسن الراجحي " في مزاد بمبلغ 112 مليون ريال

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، تفاصيل ومواصفات قصر الخزامى الذي اشتراه رجل الأعمال عبدالمحسن الراجحي.

واشترى "الراجحي"، قصر يقع في حي الخزامى، بمبلغ يصل إلى 112 مليون ريال، وذلك عبر مزاد للبيع.

وأقامت شركة الثروة العقارية هذا المزاد، تحت إشراف مركز "إنفاذ".

وعن تفاصيل القصر، تبلغ مساحته 17940 متر مربع، ويقع في محيط سكني في حي الخزامى، على طريق الأمير مشعل بن عبد العزيز.

ويعد حي الخزامى من أفضل الأحياء بمدينة الرياض، ويتكون القصر من مبنى رئيسي دورين، وعدد من الأجنحة بالإضافة إلى قبو و عدد 2 فيلا خارجية، وملاحق.

ويتميز القصر بموقعه الكائن في قلب العاصمة.