رصد 43 مخالفة تدريبية في المنشآت الأهلية

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما رصدت 43 مخالفة تدريبية، منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر نوفمبر الماضي 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة؛ وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات بمختلف مناطق المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رصدت 43 مخالفة تدريبية، منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر نوفمبر الماضي 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة؛ وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات بمختلف مناطق المملكة. وأوضحت المؤسسة، أنه في إطار متابعتها لتطوير وضبط جودة سوق التدريب الأهلي تم رصد 43 مخالفة تدريبية في الشهر ذاته، شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، مؤكدة أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلي، ورصد الجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة، والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.

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