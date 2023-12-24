استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالأشخاص

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعرف 160 متدربا على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، خلال دورة تدريبية نظمتها لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر التابعة لهيئة حقوق الإنسان في الفترة من 19 ـ 20 ديسمبر الحالي، بعنوان (إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة والتحقيق لرجال الضبط في حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.

وتهدف الدورة إلى دعم قدرات العاملين في القطاعات الأمنية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية المعنيين بجرائم الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على أساليب وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة والتحقيق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرف 160 متدربا على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، خلال دورة تدريبية نظمتها لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر التابعة لهيئة حقوق الإنسان في الفترة من 19 ـ 20 ديسمبر الحالي، بعنوان (إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة والتحقيق لرجال الضبط في حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.وتهدف الدورة إلى دعم قدرات العاملين في القطاعات الأمنية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية المعنيين بجرائم الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على أساليب وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة والتحقيق. وشارك في الدورة منسوبو القطاعات الأمنية المعنية بجرائم المتاجرة بالبشر وتهريب اللاجئين بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية وبتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشادت شادن السالم إحدى منسوبات هيئة حقوق الإنسان بالرياض بأهمية مثل هذه الدورات التدريبية في زيادة كفاءة العاملين بالقطاعات المهمة ودعم قدراتهم على أساليب البحث والتحري وكل ما يسهم في تحقيق أقصى مستوى من الإتقان والجودة. أبرز المحاور: حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.

التعرف على أساليب استخلاص المعلومات والمقابلات والشهادات.

استجواب الجناة.

التدريب على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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