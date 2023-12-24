شكرا لقرائتكم خبر القبض على صائدي المها العربي من محمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد بمحمية الملك سلمان الملكية.

وصرح المتحدث الرسمي أن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية تمكنت من القبض على المواطنين عبدالله خلف الشراري، وريان شايم الشراري، وعامر صبيح الشراري، لدخولهم المحمية دون ترخيص، وارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري من نوع المها «الوضيحي»، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، مؤكدةً أن عقوبة صيد المها العربي غرامة 90,000 ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المحميات المحظورة دون تصريح غرامة 5000 ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

المخالفات: