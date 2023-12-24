شكرا لقرائتكم خبر الاستثمار وتنويع الدخل يحددان مستقبل شركات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف 11 مخرجا تمثل مستقبل شركات حجاج الخارج، وذلك خلال لقاء «مستقبل شركات تقديم الخدمة - مراحل التحول وربطه بالاقتصاد الوطني»، والذي عقد أخيرا بحضور ورعاية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، من ذلك سؤال حول المأمول من شركات تقديم الخدمة.

وتضمنت: وجود جمعية عمومية فاعلة وعقلانية ومتوازنة ومجالس إدارة منضبطة وإدارة تنفيذية تطبيق أفضل المعايير الإدارية والمالية والتنفيذية.

كما تضمنت التوسع في النشاطات ذات الجدوى ومنها تأسيس شركات، وتنوع مصادر الدخل، وتحقيق أعلى المؤشرات للطرح بأسواق المال.

فيما أكد المجلس التنسيقي لأرباب الطوائف أن كل ما طرح سيكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الشركات والتكامل مع بعض برامج رؤية 2030.

عناصر النجاح:

- أولا: على المستوى المؤسسي والتنظيمي

• الجمعية العمومية: فاعلة، عقلانية، متوازنة، ومحفزة للمجالس

•مجالس الإدارة: منضبطة، محوكمة، مشرفة على الإدارة التنفيذية ومقيمة لأدائها.

•الإدارة التنفيذية: محترفة، تطبيق أفضل المعايير الإدارية والمالية والتنفيذية.

- ثانيا: إدارة تنفيذية احترافية

- ثالثا: على مستوى التوسع في النشاطات ذات الجدوى »تأسيس شركات، استحواذ، اندماج مشاركة «.

- رابعا: على مستوى الدخل والأرباح:

•نمو أرباح السهم.

•تنوع مصادر الدخل.

- خامسا: مأمول من الشركات أن تحقق أعلى المؤشرات للطرح بأسواق المال.

- سادسا: بناء الشراكات.

- سابعا: تأسيس الشركات التابعة والعلاقات المالية الصائبة

•العلاقات المالية بين الشركات القابضة والتابعة.

•توزيع الأرباح واستثمارات النمو.

- ثامنا: الجاهزية للطرح بأسواق المال

•تقييم استعداد الشركة للطرح العام.

•خطة التحضير.

•التقييم المالي للشركة والسهم.

- تاسعا: تنمية المحفظة الاستثمارية

•قطاعات الاستثمار.

•استراتيجيات الاستثمارات.

•التوازن بين العوائد والمخاطر.

- عاشرا: الإنشاء والمشاركة والاندماج والاستحواذ

•الفرص والتحديات.

•آليات التمويل.

•الفوائد المتوقعة.

•المخاطر المحتملة

- الحادي عشر: استثمار أفضل لخيارات التمويل

•خيارات التمويل.

•الرافعة تعظيم العوائد.

•دعم النمو والتوسع.