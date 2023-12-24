شكرا لقرائتكم خبر 17 ألف بلاغ عن الإنارة والنظافة والأمطار بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 17 ألف بلاغ خلال جمادى الأولى من 1445هـ، تنوعت ما بين النظافة العامة وإنارة الطرق، والحدائق والمرافق العامة، وصيانة الطرق والأرصفة، وبلاغات السيول والأمطار والإصحاح البيئي وغيرها من الخدمات البلدية المنوعة.

وأفاد المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني، بأن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة استحدثت عددا من المبادرات الجديدة التي لاقت إقبالا واستحسانا كبيرا من قبل المواطنين والمستفيدين، كما أضيف عدد من القنوات الجديدة التي تتيح إيصال البلاغات في أي وقت وأي مكان، حيث خصصت الرقم 0539400940 لاستقبال البلاغات عبر «الواتس اب» على مدار الساعة.

ونوه إلى أن الأمانة أتاحت خدماتها التي ترتكز بشكل رئيس على سرعة إنجاز العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق بلدي 940 ليكون البوابة التي يستطيع من خلالها الموظف استقبال ومعالجة البلاغات المقدمة من العملاء.

البلاغات: