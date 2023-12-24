شكرا لقرائتكم خبر علاج مبكر لمرض الروماتويد بدواء الميثوتركسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المؤتمر السنوي التاسع للمستجدات في أمراض الروماتيزم بأهمية العلاج المبكر لمرض الروماتويد بدواء الميثوتركسات، إضافة إلى أدوية أخرى تساعد على التحكم بالمرض، مع التعريف بأفضل الطرق لعلاج الذئبة الحمراء، وأهمية الغذاء والرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الأمراض.

واختتمت جامعة الملك عبدالعزيز، أعمال المؤتمر الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة العديد من المتحدثين المحليين والعالميين والقياديين من القطاعات الصحية المختلفة.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور سامي بحلس، أن المؤتمر يقوم على فكرة إيصال مختلف التطورات للزملاء الأطباء، بواسطة الأطباء السعوديين والعالميين من مختلف القطاعات، للإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير مجال إدارة الحالات الحادة والمزمنة بما ينفع الممارس الصحي والمريض.

وشهد المؤتمر على هامش أعماله إقامة معرض مصاحب لاستعراض أحدث المستجدات في الأدوية، شارك فيه عدد من الجهات غير الربحية، والشركات الخاصة بطب وأدوية الروماتيزم، عرضوا أحدث المستجدات في الأدوية البيولوجية والدقيقة للأمراض الروماتيزم، والعديد من الأبحاث في ذات المجال، كما تضمن أبحاث سريرية في مجال مرض الروماتيزم.

توصيات المؤتمر: