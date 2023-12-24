تحديث بيانات المناطق الحرجة لجاهزية أمطار جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة محافظة جدة أمس، ورشة عمل بعنوان «خطة تحديث قواعد بيانات المناطق الحرجة» التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لعرض أخطار تجمعات المياه وجاهزية الأمانات لموسم الأمطار.

وتضمنت الورشة، عرضا للمنهجية والمعايير المعتمدة في تحديد منسوب المياه بالاعتماد على أفضل الممارسات، وكذلك المنهجيات العالمية الحديثة في هذا الشأن، وشملت الورشة الاطلاع على نتائج تقييم الوضع الحالي للمناطق الحرجة بمحافظة جدة، وتحديد الفجوات والتحديات والمخاطر الموجودة، ومناقشة خطط عمل تطوير وتحسين المناطق الحرجة.

كما قدمت الورشة محتوى مفصلا حول مخرجات مرحلة تقييم وتأسيس المعايير وفق تحديث بيانات المواقع المعرضة لأخطار السيول والجاهزية لموسم الأمطار، كما شهد اللقاء تبادل الآراء والمقترحات من قبل المشاركين حول كيفية تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتحسين المستمر.