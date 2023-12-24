تدريب كوادر التعليم على مواجهة أزمات الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نظم برنامج الأمان الأسري الوطني، ورشة عمل بعنوان (التوعية بأهم مشكلات الطفولة بخط مساندة الطفل) للموجهات الطلابيات، وذلك ضمن برنامج التوعية المستدام الذي يستهدف الكوادر التعليمية بوزارة التعليم لما لهم من دور مهم في تعاملهم مع الطلاب من الجنسين في المدارس وتقديم الإرشاد اللازم على المستوى الأكاديمي والشخصي والاجتماعي والنفسي، إضافة إلى مساعدة الطلاب على حل مشاكلهم واضطراباتهم النفسية والمعنوية والاجتماعية، وعلى توفير البيئة المناسبة للتعلم في المدارس.

واستعرضت مديرة الإدارة العامة ببرنامج الأمان الأسري الوطني تهاني المجحد في بداية الورشة مشكلة الإهمال وأسبابها وخطورتها على الأطفال، إضافة إلى مشكلة العناد لدى بعض الأطفال وآلية التعامل معها، كما سلطت الضوء على أهم الأساليب التربوية الخاطئة.

يذكر أن برنامج الأمان الأسري الوطني يهدف بشكل خاص إلى تثقيف الموجهين والموجهات عن طريق الاتصال بخط مساندة الطفل على الرقم (116111) للتوعية والاستفادة بأهم مشاكل الطفولة وكيفية التعامل معها، وإطلاعهم على مستجدات الأنظمة الحقوقية والدراسات الحديثة المتعلقة بمجال الطفولة.

أهداف البرنامج: