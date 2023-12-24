حلول إبداعية مبتكرة لتنمية المجتمع بديزايناثون التصميم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى إيجاد حلول إبداعية مبتكرة لمختلف التحديات العالمية من خلال نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي، أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم عن تنظيم مسابقة «ديزايناثون»، في نسختها الثانية خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير المقبل في الرياض، وهي مسابقة «هاكاثون».

وأوضحت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحا خلال الفترة من 22 ديسمبر الحالي ويستمر حتى 14 يناير المقبل.

ويجمع «ديزايناثون» 500 مشارك مهتم؛ ليقوموا بدورهم بتشكيل فرق تعاونية للعمل على مشاركات تسهم في إيجاد بيئة أفضل لتنمية المجتمع، على أن يتبع المشاركون نهجي التصميم التشاركي، والتفكير التصميمي، كما ويركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة عبر ثلاثة مسارات رئيسة.

وحددت هذه المسارات لتعميق الفهم حولها والتحديات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيق مفهوم التصميم التشاركي؛ وذلك عن طريق تنوع تخصصات أعضاء الفريق لتكون بخلفيات تصميمية على وجه الخصوص، ومجالات أخرى داعمة مثل التقنية، وعلم الاجتماع، والإحصاء، والطب، وغيرها من المجالات الأخرى، وكذلك تطبيق منهجية التفكير التصميمي في إيجاد الحلول، ويشرف على الفرق المشاركة مجموعة من الخبراء المختصين في هذه المنهجية لدعمهم طوال فترة المسابقة.