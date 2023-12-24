حرم مفتي بولندا: زيارتي لمجمع الملك فهد تجربة فريدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت حرم مفتي بولندا العضو في دار النشر في الاتحاد الديني الإسلامي البولندي، باربارا بافيش ميسكيفينتش، أن زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تجربة فريدة ومذهلة، وصرح يخدم كتاب الله، ويسهم في نشره في جميع أنحاء دول العالم بمختلف اللغات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت حرم مفتي بولندا العضو في دار النشر في الاتحاد الديني الإسلامي البولندي، باربارا بافيش ميسكيفينتش، أن زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تجربة فريدة ومذهلة، وصرح يخدم كتاب الله، ويسهم في نشره في جميع أنحاء دول العالم بمختلف اللغات. واطلعت خلال زيارتها للمجمع أمس برفقة زوجها مفتي بولندا، على مرافق المجمع وأقسامه ومختلف الإصدارات وإحصائيات طباعة المصحف.

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