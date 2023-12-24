شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية للمستفيدين في أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والخدمات الصحية في وزارة الدفاع، اتفاقية إيصال الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المستفيدين في جميع مناطق المملكة.

ووقع الاتفاقية كل من المشرف العام على الشؤون الإستراتيجية والتشغيل في مؤسسة البريد السعودي سبل الدكتور فادي البحيران، ومدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور أحمد العامري.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات نقل وإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية لمستفيدي الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع في جميع أنحاء المملكة، طبقًا لأفضل معايير الجودة والموثوقية العالمية، وذلك من خلال أسطول نقل متكامل ومجهز بأحدث التقنيات من مركبات توصيل الميل الأخير، وبطرق سليمة وآمنة.

يُذكر أن "سبل" أطلقت خدمة البريد الدوائي عام 2020، بهدف تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين من مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة، كونها إحدى خدماتها اللوجستية المتخصصة بالقطاع الصحي، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتصبح المشغل اللوجستي والبريدي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، ودعم تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.