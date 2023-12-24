شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يختتم مشروعي أورام الأطفال وجراحات العظام بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لأورام الدم وأورام الأطفال، والمشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وأقيم مشروع علاج أورام الدم وأورام الأطفال خلال الفترة من 17 وحتى 22 ديسمبر 2023م، بمشاركة 7 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية، فيما أقيم المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام، خلال الفترة من 16 وحتى 23 ديسمبر 2023م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

علاجات وجراحات ناجحة

وقام الفريق الطبي التطوعي لأورام الدم التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 66 طفلاً مصاباً بأورام سرطانية، وإقامة دورات تدريبية لـبناء قدرات الأطباء والممرضين والصيادلة في مجال الأورام وأورام الدم للأطفال ورفع كفاءتهم حيث استفاد منها 40 فردًا.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي لجراحة العظام خلال الحملة 69 عملية جراحية متخصصة، تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروعان امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.