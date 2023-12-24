55 مشروعا تعليميا بالشرقية

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ 55 مشروعا إنشائيا جديدا؛ منها 4 مشاريع لتعليم حفر الباطن من شركة تطوير المباني (TBC) التي يشرف على تنفيذها المكتب الإقليمي لشركة تطويرالمباني بالمنطقة؛ إضافة للتوسع في الطفولة المبكرة التي وصلت لأكثر من 23 مشروعا في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص؛ أن المشاريع الجديدة توزعت بين المحافظات؛ منها 28 مشروعا إنشائيا؛ و15 للطفولة المبكرة لمدينة الدمام؛ و4 مشاريع إنشائية ومثلها للطفولة المبكرة في مدينة الخبر؛ ومشروعان إنشائيان في الجبيل؛ و3 للطفولة المبكرة؛ فيما حظيت القطيف بـ8 مشاريع جديدة؛ و18 مشروعا للطفولة المبكرة؛ و5 مشاريع لمحافظة النعيرية؛ وآخر للطفولة المبكرة؛ ومشروعين للخفجي أحدهما إنشائي والآخر طفولة مبكرة؛ ومشروع للطفولة في القرية العليا؛ وآخر لرأس تنورة؛ ومشروع لمحافظة بقيق؛ وآخر للطفولة المبكرة، فيما حظيت محافظة العديد بمشروعين إنشائيين، ووصلت المشاريع الجديدة في إدارة تعليم حفر الباطن 4 مشاريع و14 مبادرة.

وأفاد الباحص، أن تعليم المنطقة يسير بخطى ثابتة نحو التوسع في مشاريع الطفولة المبكرة لتنفيذ مبادرات وزارة التعليم ضمن برامج التعليم الموجه للأطفال بتوفير خدمات تعليمية متميزة، مبينا أن هذه المشاريع التعليمية الجديدة جاءت لرفع مستويات الطاقة الاستيعابية في جميع محافظات ومدن المنطقة؛ وإدارة تعليم حفر الباطن لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.