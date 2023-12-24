ختام هممنا قمم بالأمن العام

شهد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ختام بطولة «هممنا قمم» في نسختها الأولى، بمشاركة 15 فريقًا من مختلف أفرع الأمن العام، وذلك بإشراف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، التي تهدف إلى تعزيز مهارات رجال الأمن الميدانية، وبث روح المنافسة مع القطاعات العسكرية والأمنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وكرم الفريق البسامي الفائزين من الفرق المشاركة، حيث حصل فريق القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على المركز الأول والميداليات الذهبية، وحصل على المركز الثاني والميداليات الفضية فريق شؤون التدريب، وحصل على المركز الثالث والميداليات البرونزية فريق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

كما كرم الحاصلين على المركز الأول بالمهارات الفردية على النحو التالي: بمهارة الهجوم الرقيب عبدالله العصيمي، وبمهارة إسقاط الأطباق والدقة والتصويب في الرماية الجندي رائد العتيبي، وبمهارة اجتياز الحواجز واللياقة البدنية العريف ياسر السلمي.