تفاهم مع كوريا لمكافحة الفساد

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الكستناء وجبة شتوية من الجبال إلى الصحراء
ما إن تسيطر برودة فصل الشتاء على الأجواء في المملكة، حتى تشهد الأسواق توريد كميات كبيرة من «الكستناء»، تلك الثمرة التي أعلنت عن...
فيصلية نجران سوق بلا مستأجرين
ما زال سوق خضار الفيصلية بنجران خاليا من البائعين الذين يتطلعون إلى سرعة إيجاد الحلول من خلال النظر في ارتفاع الإيجارات، حتى...
16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية
منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال نوفمبر الماضي 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة؛ وذلك لمزاولة تقديم البرامج...
412 متقدما لجائزة فيصل بن بندر للإبداع
أعلنت أمانة جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع أن عدد المتقدمين للجائزة عبر الموقع الإلكتروني وصل إلى 412 متقدمًا ومتقدمة...
17 ألف بلاغ خدمي خلال شهر
استقبلت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 17.000 بلاغ خلال شهر جمادى الأولى من عام 1445، تنوعت ما بين النظافة العامة وإنارة الطرق، والحدائق...
55 مشروعا تعليميا بالشرقية
تسلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ 55 مشروعا إنشائيا جديدا؛ منها 4 مشاريع لتعليم حفر الباطن من شركة تطوير المباني (TBC)...
السعودية الثانية على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023،...
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