تفاهم مع كوريا لمكافحة الفساد

الكستناء وجبة شتوية من الجبال إلى الصحراء ما إن تسيطر برودة فصل الشتاء على الأجواء في المملكة، حتى تشهد الأسواق توريد كميات كبيرة من «الكستناء»، تلك الثمرة التي أعلنت عن... الدمام: شذى مدن الدمام: شذى مدن 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 11 جمادى الآخرة 1445 هـ فيصلية نجران سوق بلا مستأجرين ما زال سوق خضار الفيصلية بنجران خاليا من البائعين الذين يتطلعون إلى سرعة إيجاد الحلول من خلال النظر في ارتفاع الإيجارات، حتى... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال نوفمبر الماضي 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة؛ وذلك لمزاولة تقديم البرامج... الرياض: الرياض: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 412 متقدما لجائزة فيصل بن بندر للإبداع أعلنت أمانة جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع أن عدد المتقدمين للجائزة عبر الموقع الإلكتروني وصل إلى 412 متقدمًا ومتقدمة... سعود الخزيم سعود الخزيم 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 17 ألف بلاغ خدمي خلال شهر استقبلت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 17.000 بلاغ خلال شهر جمادى الأولى من عام 1445، تنوعت ما بين النظافة العامة وإنارة الطرق، والحدائق... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 55 مشروعا تعليميا بالشرقية تسلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ 55 مشروعا إنشائيا جديدا؛ منها 4 مشاريع لتعليم حفر الباطن من شركة تطوير المباني (TBC)... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 11 جمادى الآخرة 1445 هـ السعودية الثانية على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1445 هـ 11 جمادى الآخرة 1445 هـ

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