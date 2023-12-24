اخبار السعوديه

تفاهم مع كوريا لمكافحة الفساد

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الكستناء وجبة شتوية من الجبال إلى الصحراء

ما إن تسيطر برودة فصل الشتاء على الأجواء في المملكة، حتى تشهد الأسواق توريد كميات كبيرة من «الكستناء»، تلك الثمرة التي أعلنت عن...

15c090a472.jpgالدمام: شذى مدن
372855000c.jpg11 جمادى الآخرة 1445 هـ

فيصلية نجران سوق بلا مستأجرين

ما زال سوق خضار الفيصلية بنجران خاليا من البائعين الذين يتطلعون إلى سرعة إيجاد الحلول من خلال النظر في ارتفاع الإيجارات، حتى...

icon-byline.pngنجران: أحمد بالحارث
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1445 هـ

16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية

منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال نوفمبر الماضي 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة؛ وذلك لمزاولة تقديم البرامج...

icon-byline.pngالرياض:
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1445 هـ

412 متقدما لجائزة فيصل بن بندر للإبداع

أعلنت أمانة جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع أن عدد المتقدمين للجائزة عبر الموقع الإلكتروني وصل إلى 412 متقدمًا ومتقدمة...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1445 هـ

17 ألف بلاغ خدمي خلال شهر

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 17.000 بلاغ خلال شهر جمادى الأولى من عام 1445، تنوعت ما بين النظافة العامة وإنارة الطرق، والحدائق...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1445 هـ

55 مشروعا تعليميا بالشرقية

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ 55 مشروعا إنشائيا جديدا؛ منها 4 مشاريع لتعليم حفر الباطن من شركة تطوير المباني (TBC)...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1445 هـ

الثانية على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الآخرة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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