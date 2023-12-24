شكرا لقرائتكم خبر عن تنذرك بمرض قاتل.. لا تهمل آلام الكتف الأيمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أشار فريق من الأطباء البريطانيين إلى أن آلام الكتف تنذر بالإصابة بمرض خطير وقاتل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “إكسبريس” فإن الآلام التي تحدث في منطقة الكتف الأيمن تنذر بالإصابة بسرطان الكبد.

ويشعر المصاب بوجود آلام في الكتف بسبب تهيج الأعصاب، معتقداً بأنها مشكلة ما توجد في الكتف، إلا أن المشكلة توجد في الكبد.

وقال الأطباء في دراستهم إن الألم يمكن أن يظهر في الكتف الأيمن أو في بعض الحالات، في جميع أنحاء الظهر.

ويرافق الإصابة بسرطان الكبد، مجموعة من المؤشرات كاصفرار الجلد، وفقدان الشهية، والبول الداكن، وتورم البطن والغثيان.

ويعتبر سرطان الخلايا الكبدية من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في الكبد، وهو نتيجة لورم خبيث لخلايا الكبد.

ومن الأسباب الرئيسية لسرطان الخلايا الكبدية التهاب الكبد الفيروسي المزمن B والتهاب الكبد C، وتليف الكبد، والاستهلاك المنتظم لمسرطنات الكبد.

والأسباب الأقل شيوعاً هي داء ترسب الأصبغة الدموية وداء البلهارسيات وبعض أمراض الكبد الطفيلية الأخرى، فضلاً عن التعرض للمواد المسببة للسرطان، مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومبيدات الآفات المحتوية على الكلور، والهيدروكربونات المكلورة، والنيتروزامين.

ومن بين عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد، ذكر الأطباء أيضاً زيادة الوزن وإدمان الكحول ومرض السكري.