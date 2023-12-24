شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يقدم واجب العزاء في وفاة فيحان بن حربي بن سلمان المندي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة فيحان بن حربي بن سلمان المنديل -رحمه الله- خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة المنديل عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناته.