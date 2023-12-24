شرح طريقتين لتعريف رقم جوالك في توكلنا 1445

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قائمة أسعار السيارات في معارض عبد اللطيف جميل ضمن عروض نهاية العام على السيارات المستعملة إذا كنت تتساءل عن كيفية تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية، يمكنك القيام بذلك عبر اتباع إحدى الطرق التالية. طريقتين لتعريف رقم جوالك في توكلنا طريقتين لتعريف رقم جوالك في توكلنا الطريقة الأولى: عبر تطبيق أبشر ابدأ بزيارة موقع أبشر الرسمي.

انقر على “خدمات أبشر أفراد”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على “تسجيل الدخول”.

أدخل الرمز المرسل عبر رسالة نصية على هاتفك المحمول.

اختر “تعيين رقم الجوال لتطبيق توكلنا”.

أدخل المعلومات المطلوبة واكتب الرمز التأكيدي المرسل عبر رسالة نصية. الطريقة الثانية: عبر تطبيق توكلنا مباشرة قم بتحميل تطبيق توكلنا على هاتفك.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اضغط على “تعريف رقم الجوال”.

اختر الشخص الذي ترغب في تعريف رقم جواله، أو اضغط على “تعريف شخص آخر” إذا كان الأمر كذلك.

قم بملء البيانات المطلوبة وتأكيد صحتها.

اضغط على “التالي” ليتم تسجيل رقم الجوال بنجاح.

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