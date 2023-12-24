شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو: ميساء مغربي تشرح معنى الخيانة الجسدية وتكشف كم مرة تطلقت والان مع التفاصيل الكاملة
كشفت الفنانة ميساء مغربي عن جوانب مثيرة وشجبتها للزواج من رجل متزوج، حيث أكدت في لقاء حصري مع برنامج “المشهد” أن حياتها الزوجية لم تكن مستقرة كما تمنت، ملمحة إلى صعوبة اختياراتها في الحياة الشخصية.
معنى الخيانة الجسدية
بلغت الفنانة البالغة من العمر 40 عامًا أنها خاضت تجربة الطلاق أربع مرات، معبرة عن أملها في أن تكون حياتها الأسرية أكثر استقرارًا، لكنها اعترفت بأنها لم تختر بشكل صحيح في حياتها الشخصية.
في سياق آخر، تحدثت عن موقفها من الخيانة، حيث أكدت أن الخيانة الجسدية لا تعني لها الكثير، لكنها لا تتسامح مع العلاقات الكاملة مع امرأة أخرى. أظهرت استعدادها لتحمل ضرة، معبرة عن رغبتها في تجنب الصراعات العقلية الطويلة، قائلة: “أكون ضرة مع امرأة معروفة، ما في مشكلة”.
وفي تصريح مثير، أكدت مغربي أن الرجل لا يحتاج إلى امرأة واحدة، بل يكفيه امرأة واحدة، معبرة عن رغبتها في استقرار أسري يعتمد على التفاهم والاستقلال المالي للرجل، مشيرة إلى أن النضوج ليس مرتبطًا بالعمر، وبالتالي يمكنها الارتباط برجل أصغر سناً.
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