شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اشتري ولا أبيع؟ تعال اقول لك نصيحة لو عندك ذهب والان مع التفاصيل الكاملة
مع بداية صباح يوم السبت، الموافق للثالث والعشرون من ديسمبر 2023، أعلنت الجهات المختصة داخل الصاغة المصرية تفاصيل شاملة حول أسعار الذهب عيار 21 وتوقعاتها. خلال الأسبوع الفائت، شهد سعر عيار الذهب 21 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عتبة الثلاثة وعشرون ألف جنيه، وهو ارتفاع كبير يتجاوز معدلات التداول في الأشهر السابقة.
نصيحة لو عندك ذهب
تتسم الحالة الحالية لسوق الذهب بعدم الاستقرار، حيث يتذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاض. في الأشهر الأخيرة، سجلت أسعار الذهب زيادة تجاوزت 10% في سعر الجرام الواحد، وهي زيادة بنسبة كبيرة.
في الإعلان الصباحي ليوم السبت 23 ديسمبر، بلغ سعر الذهب عيار 21 إجمالي 3030 جنيهًا للبيع و 3040 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بحوالي 58 جنيهًا مقارنة بتعاملات اليوم السابق. أما سعر الذهب عيار 24، فقد وصل إلى 3463 جنيهًا للشراء و 3474 جنيهًا للبيع.
على صعيد آخر، سجل سعر الذهب عيار 18 إجمالي 2594 جنيهًا للشراء و 2603 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 إجمالي 2021 جنيهًا للشراء و 2028 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع طفيف عن أسعار يوم الجمعة.
هذه هي التفاصيل الشاملة لأحدث أسعار الذهب في السوق المصرية وتوقعاتها، حيث يستمر الذهب في تحديد مساره بتقلباته المستمرة في هذه الفترة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.